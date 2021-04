nano vom 23. April 2021

Wegen Corona sind viele Intensivstationen in den Ländern am Rande ihrer Kapazitäten. Die Sorge ist groß, dass die Notbremse die dritte Welle nicht brechen kann. Wir zeigen am Beispiel des Klinikums Mittelbaden, vor welchen Herausforderungen das pflegerische und ärztliche Personal bei der Versorgung und Behandlung schwerkranker Covid-Patienten stehen.