nano vom 13. April 2021

Vor etwa zehn Jahren begannen die deutschen Museen, ihre Bestände zu digitalisieren. Mit einem Etat von 28 Millionen Euro von Bund und Land beginnt ein Museum in Thüringen, seine Kunstkammer in 3D zu erfassen. Ein Pilotprojekt, in dem Standards gesetzt, technische Hürden erkannt und die Benutzungsmöglichkeiten dreidimensionaler Objekte ausgelotet werden sollen.