Wissen

Verwechslungsgefahr Wildkatze

Rund achttausend Wildkatzen leben in den Wäldern Mittel- und Süddeutschlands. Sie sind scheue Einzelgänger, schlafen am Tag und gehen nachts auf die Jagd. Ihr Streifgebiet ist bis zu 3000 Hektar groß. Oft werden sie mit Hauskatzen verwechselt. Wer sie versehentlich einsammelt, muss sie so schnell wie möglich zurückbringen. Denn: Die Wildkatze gehört in Deutschland zu den streng geschützten Arten.

Datum: 09.04.2021