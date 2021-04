nano vom 1. April 2021

Europas Urwälder sind Lebensräume von zahlreichen Tierarten. Holzfirmen, die Bret-ter, Bauholz und Möbel in die ganze Welt liefern, sehen in den Wäldern aber nur ei-nes: wertvolles Holz, das billig zu haben ist. Die EU hat Waldgebiete in Rumänien unter Schutz gestellt, doch Korruption macht es möglich, dass trotzdem im großen Stil abgeholzt wird.