nano vom 31. März 2021

Früher hieß es "Der April macht was er will". Aber durch den Klimawandel stimmt das nicht mehr. In den vergangenen 15 Jahren war der April um drei Grad wärmer und rund die Hälfte trockener als im vergangenen Jahrhundert. Der April ist wohl der Monat, der sich in Mitteleuropa klimatisch am meisten gewandelt hat - mit weitreichenden Folgen für Natur und Landwirtschaft. Das Niederschlags-Defizit im April kann im Laufe des Sommers meist nicht aufgeholt werden.