nano vom 30. März 2021

Raumfahrt soll Routine werden - und ein gutes Geschäft. Immer mehr Firmen wollen kommerzielle Dienstleistungen aus dem All anbieten. Aber das soll auch bezahlbar sein und dafür müssten die bestehenden Raumfahrzeuge billiger werden. Forscher an der Universität der Bundeswehr in München arbeiten an einer kostengünstigeren Form der Raumfahrt: "New Space“.