nano vom 29. März 2021

In Weimar öffnen heute die Geschäfte – als Testmodell, wie die Stadt sagt. Auch Museen, Galerien und Gedenkstätten dürfen für drei Tage Besucher empfangen. Wer die Angebote im Rahmen des sogenannten Modellprojekts nutzen will, braucht einen tagesaktuellen negativen Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test. Auch andere Städte experimentieren mit dieser Strategie. Kann das gut gehen in Anbetracht der steigenden Infektionszahlen?