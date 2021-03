nano vom 24. März 2021

Das Abstammungsrecht in Deutschland ist längst nicht mehr zeitgemäß, die Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin und die in der Gesellschaft gelebten Familienformen sind längst viel weiter. So können zum Beispiel lesbische Ehepaare und unverheiratete Paare über eine Samenbank nicht genauso einfach ein Kind bekommen wie ein heterosexuelles verheiratetes Paar.