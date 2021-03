Gute Frage: Was ist QAnon?

Anhänger eines Verschwörungsglaubens haben etwas gemeinsam: alles was passiert, wird auf die Pläne der “Verschwörer” zurückgeführt. Alle glauben, dass es böswillige Organisationen gibt, die hinter den Kulissen die Fäden in der Hand haben. Und: der Zweifel an allem Offensichtlichen – nichts ist, wie es scheint. Alles ist miteinander verknüpft. Nur die Aufdeckung „geheimer Muster“ liefert eine Erklärung. Dazu kommt das befriedigende Gefühl, in Besitz solch “geheimen Wissens” und damit der Wahrheit zu sein.