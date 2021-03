Neue Bibel-Texte wurden in der „Höhle des Grauens“ am Toten Meer entdeckt. In der unzugänglichen Höhle, die sich in der Judäischen Wüste befindet, haben israelische Archäologen Fragmente antiker Schriften geborgen. Sie werden auf die Zeit des Bar-Kochba-Aufstandes gegen die Römer datiert, sind also fast 2000 Jahre alt.