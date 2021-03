nano vom 17. März 2021

Die Transplantations-Medizin macht in den letzten Jahren enorme Fortschritte. Spender-Organe können an einen künstlichen Kreislauf angeschlossen und über viele Stunden am Leben erhalten werden. Am Transplantationszentrum Innsbruck gehen Forscher jetzt einen Schritt weiter: Sie wollen schwer geschädigte Organe von Patienten entnehmen, außerhalb des Körpers behandeln und reimplantieren.