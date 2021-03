nano vom 8. März 2021

Gelber Sack: Was kommt rein und was passiert damit? Wir verfolgen den Weg der Verpackungen bis zum Recycling bzw. zur thermischen Verwertung. Was muss sich ändern, um das System zu verbessern, welche Ansätze gibt es? Kunststoffe wie PET oder PE etwa müssen sortenrein sein, um wieder zu Verpackungen zu werden. Und wie lassen sich beim Sortieren verschiedene Plastikverbindungen sauber voneinander trennen?