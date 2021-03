nano vom 4. März 2021

Reserveantibiotika sollen Menschen retten, wenn Antibiotika versagen. Sie werden nur in Ausnahmefällen eingesetzt, um schwerkranke Patienten, die mit resistenten Erregern infiziert sind, helfen zu können. Die EU-Kommission will diese pharmakologische Reserve jedoch weiter in der Tierhaltung zulassen. Ein gefährlicher Sieg der Billigfleischlobby angesichts immer mehr resistenter Erreger in unseren Krankenhäusern.