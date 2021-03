Strohschweine haben pro Schwein fast doppelt so viel Platz wie in herkömmlichen Mastbetrieben. Sie dürfen länger wachsen, werden nur gentechnikfrei gefüttert und vor allem: Sie stehen auf Böden ohne Spalten - aber mit Stroh. Ein großes Plus an Tierwohl und eine Alternative für die Schweinezucht zwischen Bio und Konventionell.