nano vom 26. Februar 2021

Mikroplastik ist so winzig und daher schwer aufzuspüren. Es schadet der Umwelt und landet in unseren Gewässern. Kleinste Lebewesen in Flüssen und Seen sind nicht mehr in der Lage, das Wasser sauber zu halten. Bayreuther Forscher untersuchen die Auswirkungen von Mikroplastik auf einzelne Organismen.