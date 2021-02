nano vom 19. Februar 2021

Verkehrschaos auf den Straßen und so viele Tourengeher wie noch nie - so sieht die Realität in den eigentlich geschlossenen Touristengebieten in den Bayerischen Alpen aus. Naturschützer sorgen sich um die Tierwelt. Denn viele Tourengeher dringen auch in die winterlichen Rückzugsgebiete der Wildtiere ein.