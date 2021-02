nano vom 18. Februar 2021

Im November 2020 fanden in Leipzig und Berlin zwei große Demonstrationen statt. Dabei gingen Menschen gegen die Corona-Beschränkungen auf die Straße, Seite an Seite mit Corona-Leugnern, Neonazis und Verschwörungsideologen. Das Fatale: Kaum einer von ihnen hielt sich an die Maskenpflicht oder den Mindestabstand. Welche Auswirkungen das Verhalten auf das Corona-Infektionsgeschehen hatte, haben Wissenschaftler in einer Studie untersucht.