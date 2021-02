Dr. Ralf Amann hat an der Uni Tübingen einen polyvalenten Vektor-Impfstoff entwickelt, also einen der das Immunsystem gegen unterschiedliche Virus-Eiweiße sensibilisiert. Der Impfstoff soll – so der Plan – breiter wirken und so Lücken schließen, die andere Impfstoffe möglicherweise hinterlassen. Mitte des Jahres soll der Impfstoff in die klinische Prüfung gehen.