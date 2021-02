Ein ehrgeiziges Ziel: Ohne eine Schraube zu lösen, will man am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltungen Autos nach dem Crash Test durchleuchten. Nicht in einzelnen Abschnitten, sondern am Stück. Die Idee dieser Analyse- Methode sorgte bis vor wenigen Jahren bei Physikern und Radiologen nur für ein müdes Lächeln. Mit dem von ihnen entwickelten XXL-Computertomographen zeigen die Forscher*innen jedoch, dass es möglich ist.