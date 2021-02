Der Mars bekommt aktuell eine Menge Besuch von der Erde: USA, China und die Vereinigten Arabische Emiraten schicken diesen Monat ihre Raumsonden in die Marsumlaufbahn. Eine solch geballte Invasion von Erdlingen hat es in der Raumfahrt noch nie gegeben. Wir zeigen, was aktuell auf unserem Nachbarplaneten los ist und sprechen mit der Planetengeologin Daniela Tirsch vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin über die wissenschaftlichen Erwartungen, die politische Hintergründe und die Frage, ob sich die Mars-Besucher-Nationen eigentlich abgesprochen haben.