Lawinen-Gefahr in den Alpen. Skifahrer werden verschüttet. Bergsteiger sind in Lebensgefahr. Bei Situationen wie diesen ist die Schweizer Rettungsflugwacht gefragt. Doch es gibt extreme Wetterverhältnisse, bei denen auch die erfahrenen Piloten und Einsatzkräfte am Boden bleiben müssen. In Zukunft soll den Menschen in Not dennoch geholfen werden - mit Hilfe einer hochentwickelten Drohne.