nano vom 2. Februar 2021

In Deutschlands kleinstem Nationalpark Jasmund auf Rügen wird gegraben, gesägt und gehämmert: Uta Steinhardt und eine Gruppe Studenten schließen alte Entwässerungsgräben mit Holzkonstruktionen. Ziel ist es, das Wasser am Ablaufen zu hindern. So verdunstet weniger Wasser und bleibt stattdessen im Boden gespeichert. „Moor-Wiedervernässung“ nennt sich das.