nano vom 1. Februar 2021

Alle Welt schaut auf Israel. Kaum wurde klar, dass Pfizer und Moderna am Rande eines Durchbruchs standen, sicherte sich Israel Millionen Dosen des Impfstoffs. Mit einer Bevölkerungszahl von neun Millionen war das Ziel überschaubar. Verglichen an ähnlich kleinen Ländern aber war die unbürokratische Logistik beeindruckend. Innerhalb weniger Wochen impfte das Land 80 Prozent der Bevölkerung im Bereich 60 Jahre und älter. An die 250.000 Menschen bekommen heute täglich das Vakzin.