nano vom 28. Januar 2021

Medien berichteten kürzlich über eine möglicherweise geringere Wirksamkeit des Vektorimpfstoffes von AstraZeneca bei über 65-Jährigen, also der Risikogruppe, die am stärksten von einem weiteren zugelassenen Impfstoff profitieren würde. Einerseits schlagen sich in der Berichterstattung Insider-Informationen aus der Politik nieder, andererseits aber auch Kritik an den eigentlichen wissenschaftlichen Daten des Pharmaunternehmens. Die dabei häufig zitierten acht Prozent Wirksamkeit in hohen Altersgruppen fußen allerdings offensichtlich auf einem Missverständnis und wurden von dem Unternehmen schnell als falsch deklariert. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) berät indes über die Zulassung des Impfstoffes innerhalb der EU.