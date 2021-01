nano vom 22. Januar 2021

FFP2-Masken sind ursprünglich für den Einsatz in der Industrie oder Handwerk ausgelegt und sollen Menschen vor Schadstoffen in der Umgebungsluft schützen. Nach der aktuell geltenden Norm müssen die Masken mindestens 94 Prozent von Luftpartikeln bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometer abfangen – und damit auch entsprechend große Aerosole, die Viren enthalten können. Und was ist mit dem Rest?