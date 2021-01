Wissen

nano vom 21. Januar 2021

Bei der Vereidigung Bidens blieb alles ruhig. Und das an dem Ort, wo zwei Wochen zuvor ein gewalttätiger Mob gezeigt hat, wie tief gespalten die Amerikaner sind. Aber auch bei uns wurde diese Eskalation in den Sozialen Medien gefeiert. Auch hier glauben immer mehr an Verschwörungsideologien.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2021

Datum: 21.01.2021