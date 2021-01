nano vom 20. Januar 2021

Wer in Deutschland morgens im Stau steht, beginnt von Radschnellwegen zu träumen. Sollte es die nicht schon geben? Fast eine Milliarde Euro stellt der Bund in den nächsten drei Jahren für die Fahrradinfrastruktur zur Verfügung. Etwa siebzig Radschnellwege sind in Deutschland in Planung oder im Bau. Für Pendler auf größeren Strecken. Daneben sollen aber auch bequeme Radwegenetze in den Städten entstehen. Doch beide Vorhaben gehen nur schleppend voran. Wir zeigen, wo die Probleme liegen und welche Lösungen geplant sind.