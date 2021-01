In Basel bauen künftig Roboter vollautomatisiert Salat und Gemüse in einer „Vertical Farm“ an. Laut den Betreibern spart dies Landfläche, Transportkosten und Wasser. Kritiker bezweifeln jedoch, dass das steril gezüchtete Gemüse den gleichen Nährstoffgehalt hat, wie herkömmliche Produkte.