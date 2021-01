Schon jetzt ist absehbar: Schulschließungen im Corona-Jahr haben Langzeitkonsequenzen. Studien zeigen, die Lernzeit wurde halbiert. Leistungsschwache sind besonders mit dem Distanzunterricht überfordert. Um 3% ihres Lebenseinkommens kann dieses Corona-Jahr Schüler*innen im Durchschnitt schon gekostet haben. Tendenz steigend, wenn es wieder zu allgemeinen Schulschließungen kommen sollte. Denn mit den Schulen schließen sich Zeitfenster fürs Lernen, für den Erwerb kognitiver Fähigkeiten. Auch wenn sich das in Noten, mehr Klassenwiederholungen oder bei den Abschlüssen erst einmal nicht widerspiegeln sollte, weil da Standards voraussichtlich angepasst werden, an der Bezahlung wird es die Corona-Generation in vielen Jahren womöglich spüren.