nano vom 11. Januar 2021

Vor über zehn Jahren initiierte die Afrikanische Union das Projekt "The Great Green Wall" längs des Sahelgürtels. Eine Fläche, dreimal so groß wie die Fläche Deutschlands, soll bis 2030 mit dürreresistenten Bäumen bepflanzt werden, um die Ausbreitung der Sahara und somit der Wüstenbildung zu stoppen. Damit soll auch gegen Hungersnöte und Dürre in der Region gekämpft werden.