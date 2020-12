nano vom 4. Dezember 2020

In Wien heißt es: Start frei für das große Testen. Doch von Massen ist noch nicht viel zu sehen. Die Beteiligung ist hier noch verhalten. An drei Testzentren in der Bundeshauptstadt will man täglich bis zu 150.000 Tests durchführen, für heute sind bisher knapp 60.000 angemeldet. Dennoch hat man sich das Ziel gesteckt bis zum 13. Dezember 1,2 Millionen Wienerinnen und Wiener zu erreichen.