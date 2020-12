nano vom 3. Dezember 2020

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden im Jahr 2050 mehr als zehn Millionen Menschen pro Jahr an Infektionen durch resistente Organismen sterben. Ein Grund für die Resistenzen sind Antibiotikarückstände in unseren Böden. Doch wie können diese Rückstände wieder entfernt werden? Dazu forscht Anja Worrich in Leipzig.