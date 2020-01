Wissen

Bali: Das vermüllte Paradies

Idyllisches Bali: Reisterrassen, Palmen und weite Sandstrände. So verkauft sich die Insel in Hochglanz-Katalogen. Doch die Wirklichkeit sieht längst anders aus: Überall liegt Plastikmüll. Zwei Mädchen kämpfen dagegen an.

Datum: 08.01.2020