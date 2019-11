Wissen

Luft-Kurier zwischen Krankenhäusern

Um Staus zu vermeiden sollen bald Blutproben, Gewebe und Arznei über die Köpfe in Antwerpen hin und her fliegen. Doch zuerst braucht man Verkehrsregeln am Himmel und vor allem Sicherheit.

Datum: 21.11.2019