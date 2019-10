Durch Mimik heilen?

Im Rahmen der Studie wurden 194 Freiwilligen in drei Versuchsreihen die Rollen „Arzt“ oder „Patient“ zugewiesen. Die „Ärzte“ wurden darüber informiert, dass sich die Studie der Wirkung einer Schmerzsalbe widmet, deren Effektivität vorab in einem fiktiven Test demonstriert wurde: mithilfe von Elektroden wurden Schmerzreize bei den „Ärzten“ ausgelöst, die die vermeintliche Schmerzsalbe im Anschluss linderte. In Wahrheit wurde lediglich die Temperatur der Elektroden heruntergestellt. Die Creme selbst war ein Placebo, ein wirkungsloses Scheinmedikament. In einem zweiten Schritt sollten die „Ärzte“ die Salbe nun an den „Patienten“ testen. Im Vergleich dazu wurde eine zweite Kontrollcreme aufgetragen, deren Wirkung vorher nicht veranschaulicht wurde. Beide Cremes waren Placebos, dennoch empfanden die „Patienten“ die erste Salbe als hilfreicher. Das zeigte sich auch in deren Hautreaktionen.