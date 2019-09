Unsere Zukunft - Ihre Ideen?

Zur Frage, wie wir in Zukunft mobil sind, gehört weit mehr als nur das Auto. Die politischen und stadtplanerischen Entscheidungen für die Mobilität der Zukunft werden jetzt getroffen. Deshalb haben Wissenschaftler des Fraunhofer IAO eine Umfrage entwickelt, in der sie heute nach Ihren Gefühlen, Meinungen und Wünschen für morgen fragen. Die Ergebnisse der Umfrage fließen ein in eine Studie des Fraunhofer IAO zur Mobilität im Jahr 2049.