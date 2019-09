Klimawandel verschiebt Weinlese

In Frankreich beeinflusst der Klimawandel eine ganz bestimmte Kulturpflanze: die Weinrebe. Winzer in der Region Burgund führen seit 664 Jahren Protokoll über den Zeitpunkt der Weinlese. Eine Analyse dieser Daten hat nun gezeigt, dass die Weintrauben-Ernte 600 Jahre lang im Mittel am 28. September stattfand. Seit 1988 jedoch hat sich das Datum der Weinlese innerhalb von 30 Jahren auf den 15. September verschoben. Dies ist ein Indiz für eine viel höhere Temperatur, da Trauben bei heißen und trockenen Sommern früher reif werden als bei kühlen und feuchten.