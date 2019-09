Rettung der Show-Orang-Utans

Der Niederländer Edwin Wiek steht am Rand eines gigantischen Elefanten-Geheges in der Nähe des thailändischen Urlauberortes Hua Hin. „Kein Essen für zwei, drei oder vier Tage, dann machen sie alles, was man will." Edwin Wiek hat 25 Elefanten gerettet und für seine Schützlinge ein so riesiges Revier geschaffen, dass er ein Moped braucht, um von Tier zu Tier zu kommen. Im Laufe der Jahre sind Gibbons, Makaken, Otter, Wildkatzen und Vögel dazugekommen. Und Chico.

Normalerweise bringen Tierschützer befreite Orangutans zurück in ihre indonesische Heimat. Dort gibt es Rettungszentren, spezialisierte Tierkliniken und - das wichtigste - von Wildhütern bewachten, summenden, dampfenden Regenwald, in dem die geretteten Menschenaffen wieder artgerecht leben dürfen. Für Chico aber ist es zu spät. Zu lange hat das Äffchen mit Menschen agiert. Sein Verhalten ist nicht mehr natürlich, seine Krankheiten würden den wertvollen Bestand der verbliebenen Artgenossen gefährden. In den vergangenen Jahrzehnten sind 90 Prozent der Orangutans ausgestorben.