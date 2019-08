Zahlreiche Großbanken investieren großzügig in die brasilianische Viehzucht und den Sojaanbau – indirekt also in die Rodung des Regenwaldes. Die NGO Amazonaswatch entlarvt in ihrem Bericht über Komplizenschaft in der Waldzerstörung unter anderem die Deutsche Bank, die Commerzbank und die ING.Group als Großinvestoren.



Nachhaltige Banken wie die Triodos Bank, Ethikbank oder die Umweltbank investieren das Geld weder in Regenwaldabholzung noch in Waffen- oder Atomgeschäfte.