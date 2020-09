Wirbelstürme - ein Instrument der Evolution?

Anelosimus studiosus lebt in Sozialverbänden. Aus vorhergegangenen Untersuchungen wussten die Forscher, dass sich die Spinnen eines Verbands charakterlich unterscheiden: in eher zurückhaltende und in aggressivere Tiere. So gab es Kolonien mit einem aggressiveren oder auch mit einem sanfteren Grundverhalten. Die aggressiveren Kolonien sind besser darin, Nahrung zu beschaffen, auch wenn sie knapp ist. Sie bekämpfen sich wegen Beute oder wenn es zu heiß wird.



Die Forscher untersuchten die Spinnenpopulationen im Golf von Mexico und an der US-Atlantikküste, die direkt in der Schneise tropischer Wirbelstürme lagen, vor und nach Wirbelstürmen. Ein Ergebnis: Die aggressiveren Spinnen legten mehr Eier und von den Jungspinnen überlebten mehr Tiere bis in den frühen Winter.



Das Fazit der Wissenschaftler: Extremwetter-Ereignisse wie die tropischen Wirbelstürme tragen dazu bei, die Veranlagungen einzelner Arten weiter zu differenzieren und begünstigen so eine bessere Anpassung an lokale Bedingungen.