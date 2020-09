Wissen

Trauermarsch für einen Gletscher

Der Gletscher Okjökull in Island ist in den vergangenen Jahren rapide weggeschmolzen. Von Wissenschaftlern wird er jetzt für tot erklärt - ein Trauermarsch soll die Öffentlichkeit ermahnen, sich an so etwas nicht zu gewöhnen.

Datum: 20.08.2019