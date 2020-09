Apokalypse oder Wandel?!

Der Autor macht ein Schreckensszenario auf, wie es schlimmer kaum sein könnte. Und erklärt, dass genau dies einträfe, wenn die Menschheit nicht binnen der nächsten 20 (!) Jahre eine Kehrtwende hinkriegt. Und zwar eine radikale. Heute, so Graeme Maxton, steuere die Menschheit geradewegs auf eine Katastrophe zu. "Ob die Menschheit auch nur in annähernd ähnlicher Form überleben kann, hängt davon ab, was wir in den nächsten 20 Jahren tun." Wir hätten gerade noch zwanzig Jahre Zeit "um die destruktiven Elemente unserer Wirtschaftssysteme abzubauen." Peng, das sitzt. Er rüttelt an allen Grundfesten, an allen Überzeugungen, an allen Hoffnungen, die wir Menschen in Zeiten des selbstgemachten Klimawandels haben können.