NANO vom 2. September 2021

Ausläufer des Hurrikans "Ida" führten in New York und New Jersey zu extremen Regenfällen. Straßen verwandelten sich zu Flüssen, U-Bahnen mussten den Dienst einstellen. Der Notstand wurde ausgerufen. So wie New York geht es vielen Städten. Sie kommen mit Starkregen-Ereignissen nicht klar, das Wasser kann nirgends mehr versickern.

Datum: 02.09.2021