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NANO Talk: Smarter Staat – weniger regeln, besser regieren?
Behörden sollen schnell, pragmatisch und transparent entscheiden. Doch Bürokratie gilt oft als Bremsklotz statt als Garant für Gerechtigkeit. Über die Ursachen diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 26.11.2026
- 21:00 - 22:00 Uhr
Angesichts globaler Krisen braucht es effizientere Verfahren, weniger Bürokratie und klarere Zuständigkeiten. Die Regierungen müssen liefern - und zwar durch schnell sichtbare Veränderungen und zukunftsfähigen Entscheidungen. Aus politischen Absichtserklärungen müssen Taten erwachsen, getragen von einer rationalen Politik. Weniger Gesetze vergrößern die Handlungsspielräume und Geschwindigkeit für die Politik, für Unternehmen und für Bürgerinnen und Bürger. Veränderung muss nicht zwangsläufig Verlust bedeuten: Veränderung kann für alle spürbare Verbesserungen mit sich bringen.
Alena Buyx und ihre Gäste zeigen auf, wie ein handlungsfähiger Staat durch faire Regeln, transparente Strukturen und eine konsequente Umsetzungspolitik neues Vertrauen aufbauen kann.