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NANO Talk: Klimakrise - Unser neues Normal?
Menschen sterben wegen Hitze, Ernten verkümmern mangels Wasser: Die Menschheit muss sich anpassen an neue Wetterextreme. Alena Buyx fragt nach, welche Lösungen schnell und gut wirken.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 12.11.2026
- 21:00 - 22:00 Uhr
Lösungen gibt es: Trockenheitsresistente Pflanzen, Schwammstädte oder Klimaanlagen. Doch nicht alle Maßnahmen sind schnell umsetzbar und finanzierbar. Prioritäten müssen gesetzt und Gelder bereitgestellt werden für eine möglichst schnelle Anpassung.
Dabei stellt sich die Frage:
Wofür sollten wir das Geld einsetzen? Weiterhin für Maßnahmen, die den Klimawandel verzögern? Oder konsequent für eine Anpassung an die neuen Gegebenheiten? Denn die Folgen des Klimawandels sind längst in unserem Alltag angekommen: Auf den Feldern kämpfen Landwirte mit Ernteausfällen und Wassermangel, Städte heizen sich gefährlich auf. Immer mehr Menschen leiden unter den gesundheitlichen Folgen extremer Hitze.
Lösungen gibt es:
Für die Landwirtschaft propagieren Forschende trockenheits- und hitzeresistente Sorten, intelligente Bewässerungssysteme, Agroforst und humusreiche Böden, die Wasser besser speichern können. Städte sollen sich umbauen zu "Schwammstädten": Mehr Grünflächen, entsiegelte Böden, Wasserreservoirs und klimaangepasste Gebäude sollen Hitze reduzieren und Starkregen auffangen.
Doch wie schnell können diese Lösungen umgesetzt werden? Welche Technologien helfen wirklich? Und wie lässt sich Deutschland auf eine Zukunft vorbereiten, in der Hitzewellen zur neuen Normalität werden? Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen im "NANO Talk".
NANO Talk - Die Gäste
Mojib Latif ist Professor für Ozeanographie und Klimaforschung am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel sowie Seniorprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Seine Forschungsschwerpunkte sind Klimavariabilität, anthropogene Klimaänderungen und die Entwicklung von Klimamodellen. Er bringt die naturwissenschaftliche Perspektive auf die Klimakrise ein und erklärt, warum der Klimawandel zunehmend zu unserem „neuen Normal“ wird.
Annette Peters ist Inhaberin des Lehrstuhls für Epidemiologie an der LMU München und Direktorin des Instituts für Epidemiologie bei Helmholtz Munich. In ihrer Forschung untersucht sie die Auswirkungen von Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung und Klimawandel auf die Gesundheit sowie gesundes Altern und chronische Erkrankungen. Sie zeigt, wie sich die Klimakrise bereits heute auf die menschliche Gesundheit auswirkt und welche Risiken künftig zum Alltag gehören könnten.
Stephan Rammler ist Transformationsforscher, Sozialwissenschaftler und Zukunftsexperten sowie Autor des Buches „Eurotopia 2050 – Ein Kontinent wird resilient“. Seine Arbeit beschäftigt sich mit gesellschaftlicher Transformation, nachhaltiger Mobilität und der Entwicklung klimaresilienter Zukunftsszenarien. Er diskutiert, wie Gesellschaften, Städte und Wirtschaftssysteme auf die Klimakrise reagieren können und welche Visionen für ein lebenswertes Europa der Zukunft denkbar sind.