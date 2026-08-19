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Stephanie Rohde moderiert den NANO Talk.

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NANO Talk: Neue Utopien – Erzählungen für eine bessere Zukunft

Viele unserer Vorstellungen über Zukunft erscheinen bedrohlich und angsteinflößend. Stephanie Rohde diskutiert mit ihren Gästen über Erzählungen einer positiven Zukunft.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
10.09.2026
21:00 - 22:00 Uhr

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NANO Talk

Ob KI und Robotik oder die Klimakrise und das Artensterben – die Liste möglicher Untergangszenarien ist lang. Doch ohne positive Erzählungen werden wir in unserem Handeln gelähmt. Und düstere Prognosen werden zu selbsterfüllenden Prophezeiungen.

Erzählungen vom Untergang

Dystopisches Denken im Angesicht der Herausforderungen der Zeit ist kein Alleinstellungsmerkmal unserer Tage: Dystopien und Utopien waren über alle Zeiten hinweg mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und was für den einen die Utopie war, war möglicherweise für den anderen oder unter einer anderen Betrachtungsweise eine Untergangserzählung.

Utopie und Dystopie bedingen sich gegenseitig. So machen Dystopien zum Beispiel auf Widersprüche und Gefahren aufmerksam und werden oft zu Türöffnern neuer positiver Utopien. Wie das funktioniert, darüber diskutiert Moderatorin Stephanie Rohde mit ihren Gästen.

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