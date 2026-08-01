Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Wissen
  3. NANO Talk
  4. Superorgan Muskulatur: Warum Muskeln uns gesund halten /NANO Talk
Alena Buyx bringt ihr Expertenwissen in den NANO Talk ein.

Wissen

NANO Talk: Superorgan Muskulur - Warum Muskeln uns gesund halten

Unsere Muskulatur leistet mehr als Bewegung: Sie unterstützt das Gehirn und stärkt das Immunsystem. Alena Buyx spricht mit Gästen über Muskeln als unser größtes und wirkungsvollstes Organ.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2026
Datum:
Sendetermin
27.08.2026
21:00 - 22:00 Uhr

Mehr

teaser nano talk mit logo

NANO Talk

Aktive Muskeln wirken wie ein inneres Labor: Sie hemmen Entzündungen, stärken Nerven und bremsen das Tumorwachstum. Wenn sie schwinden – durch Alter, Krankheit oder Inaktivität – verliert der Körper Energie und Stabilität. Muskeltraining verschafft Lebenszeit.

Was passiert, wenn wir Muskeln vernachlässigen?

Muskeln sind ein unterschätztes Organ, das weit mehr leistet als nur Bewegung. Sie produzieren Myokine, die Entzündungen dämpfen, das Immunsystem aktivieren und Nervenzellen vor Abbau schützen. Studien zeigen, dass regelmäßiges Training das Risiko für Krebs und Alzheimer deutlich senken kann. Gleichzeitig ist Muskelabbau einer der stärksten Treiber für Gebrechlichkeit, Pflegebedürftigkeit und frühen Tod.

Besonders im Alter entscheidet Muskelkraft über Autonomie, Sturzrisiko und Lebensqualität. Wenn Muskeln schwinden, verliert der Körper seine innere Stabilität und biologische Widerstandskraft. Wie viel Gesundheit verschenken wir, wenn wir unsere Muskeln vernachlässigen? Und was wäre möglich, wenn Muskeltraining endlich als echte Medizin verstanden würde? Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen.

NANO Talk - Die Gäste

Simone Spuler ist Professorin für Muskelforschung an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Mit ihrer Forschung zu genetischen Muskelerkrankungen, Muskelstammzellen und der Entwicklung innovativer Zell- und Gentherapien zeigt sie, wie zentral die Muskulatur für Stoffwechsel, Regeneration und langfristige Gesundheit ist und moderne Therapien helfen können, diese zu schützen und wiederherzustellen.

Ingo Froböse ist Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Deutschen Sporthochschule Köln und einer der bekanntesten Präventionsforscher Deutschlands. Sein Schwerpunkt liegt auf Muskelstoffwechsel, Myokinen und der Frage, wie Training biologische Systeme reguliert. Er zeigt, warum Muskeln zentrale Impulse für das Immunsystem, das Gehirn und gesundes Altern setzen.

Martin Halle ist Ärztlicher Direktor der Präventiven Sportmedizin und Sportkardiologie an der TU München sowie am Deutschen Herzzentrum. Er untersucht, wie körperliches Training Herz, Gefäße und Muskulatur schützt, Alterungsprozesse verlangsamt und sich dank Muskelkraft und Ausdauertraining die Grundlage für ein widerstandsfähiges Herz-Kreislauf-System bilden.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.