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NANO Talk: Superorgan Muskulur - Warum Muskeln uns gesund halten
Unsere Muskulatur leistet mehr als Bewegung: Sie unterstützt das Gehirn und stärkt das Immunsystem. Alena Buyx spricht mit Gästen über Muskeln als unser größtes und wirkungsvollstes Organ.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 27.08.2026
- 21:00 - 22:00 Uhr
Aktive Muskeln wirken wie ein inneres Labor: Sie hemmen Entzündungen, stärken Nerven und bremsen das Tumorwachstum. Wenn sie schwinden – durch Alter, Krankheit oder Inaktivität – verliert der Körper Energie und Stabilität. Muskeltraining verschafft Lebenszeit.
Was passiert, wenn wir Muskeln vernachlässigen?
Muskeln sind ein unterschätztes Organ, das weit mehr leistet als nur Bewegung. Sie produzieren Myokine, die Entzündungen dämpfen, das Immunsystem aktivieren und Nervenzellen vor Abbau schützen. Studien zeigen, dass regelmäßiges Training das Risiko für Krebs und Alzheimer deutlich senken kann. Gleichzeitig ist Muskelabbau einer der stärksten Treiber für Gebrechlichkeit, Pflegebedürftigkeit und frühen Tod.
Besonders im Alter entscheidet Muskelkraft über Autonomie, Sturzrisiko und Lebensqualität. Wenn Muskeln schwinden, verliert der Körper seine innere Stabilität und biologische Widerstandskraft. Wie viel Gesundheit verschenken wir, wenn wir unsere Muskeln vernachlässigen? Und was wäre möglich, wenn Muskeltraining endlich als echte Medizin verstanden würde? Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen.
NANO Talk - Die Gäste
Simone Spuler ist Professorin für Muskelforschung an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Mit ihrer Forschung zu genetischen Muskelerkrankungen, Muskelstammzellen und der Entwicklung innovativer Zell- und Gentherapien zeigt sie, wie zentral die Muskulatur für Stoffwechsel, Regeneration und langfristige Gesundheit ist und moderne Therapien helfen können, diese zu schützen und wiederherzustellen.
Ingo Froböse ist Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung an der Deutschen Sporthochschule Köln und einer der bekanntesten Präventionsforscher Deutschlands. Sein Schwerpunkt liegt auf Muskelstoffwechsel, Myokinen und der Frage, wie Training biologische Systeme reguliert. Er zeigt, warum Muskeln zentrale Impulse für das Immunsystem, das Gehirn und gesundes Altern setzen.
Martin Halle ist Ärztlicher Direktor der Präventiven Sportmedizin und Sportkardiologie an der TU München sowie am Deutschen Herzzentrum. Er untersucht, wie körperliches Training Herz, Gefäße und Muskulatur schützt, Alterungsprozesse verlangsamt und sich dank Muskelkraft und Ausdauertraining die Grundlage für ein widerstandsfähiges Herz-Kreislauf-System bilden.