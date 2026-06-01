Wissen
NANO Talk: Kollaps des Wissens
KI und Bots fluten das Netz, Wahrheit wird unsichtbar. Stephanie Rohde diskutiert moit ihren Gästen, wie wir in einem Meer aus Manipulation und Überfluss noch verlässliche Urteile fällen.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2026
- Datum:
- Sendetermin
- 11.06.2026
- 21:00 - 22:00 Uhr
Bots und KI produzieren Texte, Bilder und Interaktionen, die unseren Wirklichkeitsraum oft überzeugend abbilden – jedoch nur bis zu einem gewissen Punkt. Je stärker ihr Anteil wächst, desto mehr verlieren Informationen und damit das Internet an Qualität.
Dabei lässt sich die Qualität von Information immer schwerer bestimmen. Eine Unterscheidung zwischen richtig und falsch in einem Meer von künstlich erzeugten Informationen wird unmöglich. Wie verhalten wir uns, wenn das Internet nur noch ein bis zur Unkenntlichkeit verrauschtes Bild unserer Wirklichkeit darstellt?
Bots und KI erzeugen Inhalte im Überfluss
In digitalen Öffentlichkeiten wird der Wahrheitsgehalt von Informationen häufig an indirekten Parametern abgeleitet: über Sichtbarkeit, algorithmische Gewichtung und soziale Bestätigung. Die entscheidende Frage lautet daher nicht nur, was wahr ist, sondern auch, wie wir unter Bedingungen von Überfluss, Automatisierung und strategischer Manipulation noch zu verlässlichen Urteilen über den Wahrheitsgehalt gelangen können. Darüber diskutiert Stephanie Rohde mit ihren Gästen auf der phil.cologne.