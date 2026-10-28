Weshalb ist eine andere Perspektive zur Lösung vieler existenzieller Probleme und Krisen nötig? Wie lässt sich die wachsende Bedrohung durch KI noch auffangen? Inwiefern hat die Wissenschaft schon längst einen Großteil von Fakten und Annahmen zum "souveränen und vernünftigen" Menschen widerlegt? Warum ist es wichtig, dass wir uns endlich als einen Teil der Natur verstehen und nicht länger als Herrscher über sie? Über diese und viele weitere drängende Fragen diskutiert Moderatorin Stephanie Rohde im "NANO Talk" mit Ihren Gästen.