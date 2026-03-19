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NANO Talk: Gesundheit neu denken – welche Reformen helfen
Unser Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps: zu teuer, zu wenig Personal, zu schlechte Leistungen. Alena Buyx diskutiert mit ihren Gästen, welche Reformen dem System schnell helfen, ohne es kaputt zu sparen.
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Strukturprobleme, Bürokratie, Sparzwänge, Fehlanreize: Die Mängelliste ist lang. Doch wo auch immer Reformen ansetzen: Es hagelt Kritik – von den Kassen, den Patientenvertretern und der Ärzteschaft. Alle verhindern. Dabei geht es nicht immer nur um das Wohl der Patienten
Innovative Versorgungsmodelle, Digitalisierung und eine effektivere Ressourcensteuerung könnten Auswege aus der Krise weisen. Entscheidend wird sein, Strukturen zu verschlanken, Fachkräfte zu entlasten und Patientinnen und Patienten wieder stärker ins Zentrum des Handelns zu stellen. Doch ohne schmerzhafte Eingriffe wird es nicht gehen. Krankenhäuser werden schließen und medizinische Leistungen eingeschränkt werden müssen.
Wie können wir Versorgung gerechter, digitaler und zukunftsfähiger gestalten? Darüber diskutiert Moderatorin Alena Buyx mit ihren Gästen.